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1 час назад

Промоутер Хрюнов: Бузова и Загитова проведут боксерский бой 9 марта 2023 года

Газета.Ruиещё 3

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова и олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова проведут боксерский поединок. Об этом сообщил известный промоутер Владимир Хрюнов.

«Состоится ли боксерский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Напомним, что Загитова с декабря 2019 года не выходила на соревновательный лед, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

После приостановки спортивной карьеры Загитова начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период».

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