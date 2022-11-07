Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова и олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова проведут боксерский поединок. Об этом сообщил известный промоутер Владимир Хрюнов.
«Состоится ли боксерский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
Напомним, что Загитова с декабря 2019 года не выходила на соревновательный лед, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.
После приостановки спортивной карьеры Загитова начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период».