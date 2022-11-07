Напомним, что Загитова с декабря 2019 года не выходила на соревновательный лед, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.