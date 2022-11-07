Бузова и Загитова проведут боксерский бой

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведут боксерский поединок 9 марта 2023 года. Как пишет Legalbet, об этом заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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«Состоится ли боксерский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — заявил он.

Напомним, что чемпионка ОИ-2018 Загитова с декабря 2019 года не выступала в соревнованиях по фигурному катанию. При этом она так и не заявляла о завершении своей карьеры.