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44 минуты назад

Названа дата боксерского боя между Бузовой и Загитовой

Алиса Селезнёва

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведут боксерский поединок 9 марта 2023 года. Как пишет Legalbet, об этом заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Бузова и Загитова проведут боксерский бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Состоится ли боксерский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — заявил он.

Напомним, что чемпионка ОИ-2018 Загитова с декабря 2019 года не выступала в соревнованиях по фигурному катанию. При этом она так и не заявляла о завершении своей карьеры.

Сейчас фигуристка развивает свою карьеру на телевидении — она провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период». Кроме того, в феврале 2022 года она приняла участие в роли капитана в командном турнире на Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Около спорта,Видео,Владимир Хрюнов,Алина Загитова,Ольга Бузова,Первый канал,
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