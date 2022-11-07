Бузова и Загитова проведут боксерский бой

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведут боксерский поединок 9 марта 2023 года. Как пишет Legalbet, об этом заявил промоутер Владимир Хрюнов.
«Состоится ли боксерский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — заявил он.
Напомним, что чемпионка ОИ-2018 Загитова с декабря 2019 года не выступала в соревнованиях по фигурному катанию. При этом она так и не заявляла о завершении своей карьеры.
Сейчас фигуристка развивает свою карьеру на телевидении — она провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период». Кроме того, в феврале 2022 года она приняла участие в роли капитана в командном турнире на Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.