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30 минут назад

Губерниев: «На месте Загитовой я выбрал бы занятия по технике речи вместо боя с Бузовой»

Матч ТВ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой стоило бы уделить время занятиям по технике речи и мастерству эфирного выступления вместо боксерского боя с телеведущей Ольгой Бузовой.

«На месте Загитовой я выбрал бы занятия по технике речи вместо боя с Бузовой»
Фото: 

Ранее в понедельник промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Матч ТВ» об организации боксерского поединка между Загитовой и Бузовой.

— Чем бы дитя ни тешилась, лишь бы здоровеньким была. Единственное, хотелось бы понять, насколько этот бой будет серьезным. Есть ощущение, что это будет шуточная история. Конечно, публике хотелось бы, чтобы состоялся такой серьезный кровопролитный бой. В случае с Ольгой лишняя шумиха, конечно, не повредит. В случае с Алиной она тоже не повредит, но я бы на ее месте вместо боксерских тренировок выбрал бы занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления, — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».

Около спорта,Владимир Хрюнов,Дмитрий Губерниев,
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