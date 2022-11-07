«На месте Загитовой я выбрал бы занятия по технике речи вместо боя с Бузовой»

— Чем бы дитя ни тешилась, лишь бы здоровеньким была. Единственное, хотелось бы понять, насколько этот бой будет серьезным. Есть ощущение, что это будет шуточная история. Конечно, публике хотелось бы, чтобы состоялся такой серьезный кровопролитный бой. В случае с Ольгой лишняя шумиха, конечно, не повредит. В случае с Алиной она тоже не повредит, но я бы на ее месте вместо боксерских тренировок выбрал бы занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления, — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».