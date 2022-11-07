Победителям и призерам Спартакиады выплатят 620 млн рублей призовых

За золотую медаль Спартакиады спортсмены получат по 358,4 тыс. рублей, за серебряную - по 179,2 тыс. рублей, за бронзовую - по 107,5 тыс. рублей. Тренеры и специалисты получат по 171,5 тыс. рублей за золото, 84,5 тыс. рублей - за серебро и 51,2 тыс. рублей - за бронзу. Размер вознаграждения за золотую медаль на чемпионатах России для спортсменов составит 125 тыс. рублей, за серебряную - 62,5 тыс. рублей, за бронзовую - 37,5 тыс. рублей. Для тренеров и специалистов суммы составят 76,8 тыс. рублей, 38,4 тыс. рублей и 23 тыс. рублей соответственно.