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1 час назад

Победителям и призерам Спартакиады выплатят 620 млн рублей призовых

ТАССиещё 4

Победителям и призерам Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов выплатят 620 млн рублей призовых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Победителям и призерам Спартакиады выплатят 620 млн рублей призовых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Призовые получат более 2 000 победителей и призеров Спартакиады, их тренеры и другие специалисты.

За золотую медаль Спартакиады спортсмены получат по 358,4 тыс. рублей, за серебряную - по 179,2 тыс. рублей, за бронзовую - по 107,5 тыс. рублей. Тренеры и специалисты получат по 171,5 тыс. рублей за золото, 84,5 тыс. рублей - за серебро и 51,2 тыс. рублей - за бронзу. Размер вознаграждения за золотую медаль на чемпионатах России для спортсменов составит 125 тыс. рублей, за серебряную - 62,5 тыс. рублей, за бронзовую - 37,5 тыс. рублей. Для тренеров и специалистов суммы составят 76,8 тыс. рублей, 38,4 тыс. рублей и 23 тыс. рублей соответственно.

Около спорта,Минспорт России,
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