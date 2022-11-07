Тарасова прокомментировала бой Загитовой и Бузовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что не интересуется боксерским поединком олимпийской чемпионки Алины Загитовой с певицей Ольгой Бузовой.

Ранее в понедельник промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Матч ТВ» об организации боксерского поединка между Загитовой и Бузовой.

— Никак к этому не отношусь, не интересуюсь и не поддерживаю. Мне всё равно, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

20 летняя Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании. В декабре 2019 года спортсменка решила приостановить спортивную карьеру. Бузовой 36 лет, с 2012 по 2016 год она была замужем за бывшим футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым.