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1 час назад

Губерниев прокомментировал возможный боксерский матч Загитовой и Бузовой

Илья Родин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный боксерский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой. Он посоветовал спортсменке сменить боксерские перчатки на занятия по технике речи. Об этом пишет Sports.ru.

Губерниев прокомментировал возможный боксерский матч Загитовой и Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губерниев напомнил старую русскую поговорку: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы здоровеньким было». Он добавил, что единственной интригой грядущего матча является степень его «шуточности».

Названа дата боксерского боя между Бузовой и Загитовой

Комментатор уточнил, что публике хотелось бы увидеть серьезный, кровопролитный поединок. По его мнению, как в случае с Ольгой, так и с Алиной, лишняя шумиха не повредит.

Вместе с тем, подчеркнул Губерниев, Загитовой следует вместо тренировок по боксу выбрать занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления.

Ранее сообщалось, что поединок между Бузовой и Загитовой состоится 9 марта 2023 года.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,
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