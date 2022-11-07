Губерниев прокомментировал возможный боксерский матч Загитовой и Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный боксерский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой. Он посоветовал спортсменке сменить боксерские перчатки на занятия по технике речи. Об этом пишет Sports.ru.

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Губерниев напомнил старую русскую поговорку: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы здоровеньким было». Он добавил, что единственной интригой грядущего матча является степень его «шуточности».

Комментатор уточнил, что публике хотелось бы увидеть серьезный, кровопролитный поединок. По его мнению, как в случае с Ольгой, так и с Алиной, лишняя шумиха не повредит.

Вместе с тем, подчеркнул Губерниев, Загитовой следует вместо тренировок по боксу выбрать занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления.