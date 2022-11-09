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24 минуты назад

Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим Фетисову

Lenta.ruиещё 2

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим двукратному олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим Фетисову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного. К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете», — заявил Третьяк.

Он обратил внимание на то, что сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым из-за советского похода к управлению командой, когда главный тренер выбирает хоккеистов в команду, исходя из своих требований.

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8 ноября Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Тарасова и Тихонова с Ротенбергом. «Они величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру», — заявил он РБК.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.

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