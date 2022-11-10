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1 час назад

Фигуристку Валиеву и певца Дмитриенко снова застали вместе

Газета.Ruиещё 3

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву застали гуляющей за ручку с известным певцом Ваней Дмитриенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин».

Валиеву сфотографировали идущей за ручку с известным певцом
Фото: СоцсетиСоцсети

Подозрения об их романе у поклонников появились еще неделю назад, когда автор хита «Венера-Юпитер» хоть и пытался скрыться, но все равно был замечен на соревнованиях с участием фигуристки. Также ранее сообщалось, что Дмитриенко снова спровоцировал слухи о романе с Валиевой, появившись с ней на одной вечеринке.

В минувшие выходные Валиева стала победительницей в короткой программе Гран-при России в Казани. Она набрала 241,82 балла. Второе место у Вероники Яметовой (210,34 балла). Тройку лидеров замкнула Ксения Синицына (207,55 балла).

На предыдущем этапе в Сочи спортсменка не выступала, а на этапе Гран-при России в Москве стала победительницей, оставив позади себя Софью Акатьеву и Анастасию Зинину. Для Валиевой это был первый официальный старт после допингового скандала на Олимпийских играх 2022 года. Тогда в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

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Напомним, что на прошедших в феврале Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева стала обладателем золотой награды в командном турнире.

Около спорта,Камила Валиева,
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