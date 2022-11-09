Бриттни Грайнер отправили из СИЗО в колонию

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания. Об этом ТАСС в среду сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.
"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется. Мы как адвокаты, а также посольство США должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения", - сказала она.
Химкинский суд Московской области ранее приговорил Грайнер к 9 годам колонии со штрафом в 1 млн руб. Мособлсуд оставил это решение без изменения, оно вступило в силу.
Грайнер признана виновной по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ.
Ее арестовали за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево. В ходе допроса в суде она признала вину в содеянном, но подчеркнула, что положила гашишное масло в сумку второпях и без умысла ввозить наркотики контрабандой. Спортсменка в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.