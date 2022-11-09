Бриттни Грайнер отправили из СИЗО в колонию

"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется. Мы как адвокаты, а также посольство США должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения", - сказала она.