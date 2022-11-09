Пике нежно поцеловал любовницу на глазах у Шакиры

Легендарный футболист Жерар Пике после успешного матча поцеловал на глазах у всех свою избранницу Клару Чиа Марти. Об этом пишет портал Super.ru.

Отмечается, что летом 2022 года футболист развелся со своей женой, колумбийской певицей Шакирой. После долгих переговоров спортсмен согласился уступить ей детей.

По данным издания, свидетелями поцелуя стали не только фанаты, собравшиеся на стадионе, но и бывшая супруга и сыновья.

Уточняется, что во время бракоразводного процесса Шакира попросила Жерара хотя бы год не афишировать отношения с пассиями. Пике проигнорировал ее просьбу.