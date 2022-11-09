Олимпийский чемпион о волонтерстве: «От этого зависит чистота мира»

«Перспектива есть всегда и во всем. Было бы желание, были бы люди, которые будут что-то делать в этой жизни. Можно мечтать, можно строить планы, но если эти планы остаются лишь у тебя в голове в виде определенной красивой картинки, которую ты себе нарисовал, а твоя задница остаётся сидеть на диване и ничего не делать – ты превращаешься в героя, которого играл Сергей Светлаков, когда разговаривал с телевизором, открывал бутылочку пивка.



Разговоры – это хорошо, в любых дискуссиях, как и сегодня, рождается что-то, что может подтолкнуть к дальнейшему развитию. Но если это не будет подкреплено действиями – не будет ничего.



Как началось волонтерство в моем случае? Я давно помогаю ветеранам, бездомным собакам. Но я не люблю об этом рассказывать, помогать другим – это не новость. Потом мне предложили сняться в ролике о раздельном сборе мусора. Кажется, что это делать сложно, но потом это превращается в настоящую игру. Две моих дочки помогали сортировать мусор, мы нашли пункты сбора. Это стало частью нашей жизни.





В Норильске благодаря «Норникелю» мы проводили лекции. Затем мне предложили работать с детьми в Красноярске в волонтерском формате, ведь именно со школьного возраста будет заполняться основа, от которой будущие поколения будут отталкиваться. Мы чинили перила и ступени, проводили дискуссии и зарядки, беседы у костра, общались с людьми.



Мне нравится, что здесь большие, крупные компании делают, а не только говорят. Можно в зрелом обеспеченном возрасте просто пойти в баню и попить пиво, а можно делать что-то полезное и хорошее. Наверное, в этом и кроется возможный успех и чистота этого мира в будущем».