Известный певец выступил с заявлением на фоне слухов о романе с Валиевой

«Хочу немного внести ясность со своей стороны. Да, мы расстались, и инициатором разрыва был я, но совершённые действия, которые привели к окончанию наших отношений, были не с моей стороны. Говорить плохо о человеке, которого я любил долгое время, далеко не моя история.