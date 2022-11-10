В ГД сообщили, когда будут снижены космические зарплаты футболистов

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков раскритиковал количество легионеров в российском футболе и завышенные зарплаты.

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«Агенты выступают за спекулятивные отношения в футболе, завышая зарплаты футболистов. Никакой спекулятивной экономики.

Снижение космических зарплат футболистов произойдет тогда, когда РФС и Минспорт начнут исполнять поручения президента и будут проводить политику на снижение числа легионеров, что приведет к увеличению доли российских футболистов в клубах. Конкуренция естественным образом снизит потолок зарплат», — передает слова Терюшкова Metaratings.

Сейчас в заявке клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) может находиться 13 иностранных игроков, однако на поле одновременно не могут выходить более восьми.

После 16 тура РПЛ лидирует петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака, несмотря на поражение в прошлом туре от «Ахмата», продолжают опережать «Спартак» на шесть очков. Третье место занимает «Ростов» Валерия Карпина.