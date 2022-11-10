Расходы на физическую культуру и спорт в 2023-2024 годах увеличат

Расходы на финансирование программ по развитию физической культуры и спорта увеличат с 67,9 млрд до 70,4 млрд рублей в 2023 году и с 62,2 млрд до 64,4 млрд рублей в 2024 году. Об этом в четверг заявила директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ Светлана Гашкина на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Предыдущие показатели расходов на финансирование программ по физкультуре и спорту были заложены в проекте федерального бюджета РФ на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов.
"Увеличить расходы в 2023 году на 2,5 млрд рублей, 2,2 млрд рублей - в 2024 году. Основные факторы, которые увеличивают расходы, - перераспределение бюджетных ассигнований с иных госпрограмм, с учетом приоритизации реализуемых мероприятий это 700 млн рублей в 2023 году и 1,8 млрд рублей в 2024 году"
В 2021 году расходы на физическую культуру и спорт составили 70,9 млрд рублей, в 2022 году - 89,5 млрд рублей.