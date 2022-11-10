Расходы на физическую культуру и спорт в 2023-2024 годах увеличат

Расходы на финансирование программ по развитию физической культуры и спорта увеличат с 67,9 млрд до 70,4 млрд рублей в 2023 году и с 62,2 млрд до 64,4 млрд рублей в 2024 году. Об этом в четверг заявила директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ Светлана Гашкина на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.