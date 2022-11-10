В Госдуме надеются на снятие отстранения РУСАДА

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассчитывает, что статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет восстановлен в декабре благодаря проделанной российской стороной работе.В декабре закончится действие санкций, наложенных на российский спорт по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
— Честно говоря, такое ощущение, что эта база и прочие истории тянутся уже десятилетиями. Мы ведь предложили начать все с чистого листа, многое признали, многое изменили. А эта база LIMS как была, так и есть. Будем надеяться, что вся работа в рамках соблюдения процесса восстановления РУСАДА ведется соответствующим образом, и в конце декабря отстранение будет снято.
Мы в комитете дополнительно обсудим статус РУСАДА на ближайшем заседании в ноябре. Важно понять, все ли идет по плану, нет ли каких либо сбоев в процессе восстановления. Мы должны быть уверены, что большая работа, которая была проделана, не напрасна. В том числе, мы многое поменяли в законодательной базе, ввели соответствующую уголовную ответственность. Важно довести дело до восстановления РУСАДА, за которым, не сомневаюсь, последует и восстановление всего российского спорта, — приводит слова Свищева пресс служба комитета.
Всемирное антидопинговое агентство (WADА) лишило РУСАДА статуса соответствия, обвинив российскую сторону в манипуляциях с допинг пробами в базе московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В июне 2021 года РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. План необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года.