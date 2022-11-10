В Госдуме надеются на снятие отстранения РУСАДА

— Честно говоря, такое ощущение, что эта база и прочие истории тянутся уже десятилетиями. Мы ведь предложили начать все с чистого листа, многое признали, многое изменили. А эта база LIMS как была, так и есть. Будем надеяться, что вся работа в рамках соблюдения процесса восстановления РУСАДА ведется соответствующим образом, и в конце декабря отстранение будет снято.



Мы в комитете дополнительно обсудим статус РУСАДА на ближайшем заседании в ноябре. Важно понять, все ли идет по плану, нет ли каких либо сбоев в процессе восстановления. Мы должны быть уверены, что большая работа, которая была проделана, не напрасна. В том числе, мы многое поменяли в законодательной базе, ввели соответствующую уголовную ответственность. Важно довести дело до восстановления РУСАДА, за которым, не сомневаюсь, последует и восстановление всего российского спорта, — приводит слова Свищева пресс служба комитета.