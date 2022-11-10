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52 минуты назад

Матыцин о санкциях: «Наши спортсмены не дрогнули, они занимают яркую патриотичную позицию, поддерживают руководителей государства»

Sports.ru

Министр спорта России Олег Матыцин в ходе официального визита министерств спорта России и Беларуси в Смоленск высказался о санкциях в отношении российского и белорусского спорта.

Матыцин "Наши спортсмены не дрогнули"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Работа с Министерством спорта и туризма Беларуси, а также министром спорта Сергеем Ковальчуком значительно активизировалась в последние два года.

Мы выстроили эффективную систему взаимодействия – проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, сотрудничество на уровне образовательных организаций.

Считаем, что такой ритм, с одной стороны, позволяет нам корректировать, если есть необходимость, эти программы, с другой – планировать дальнейшую работу.

Я рад, что сюда, в Смоленск, приехала не только спортивная делегация, но и представители регионов Беларуси, руководители белорусского университета спорта. Спорт ни в коей мере не должен останавливаться в развитии, он должен демонстрировать ресурс наших государств.

Несмотря на санкции, мы продолжаем активно развиваться, наши спортсмены не дрогнули, они занимают яркую патриотичную позицию, поддерживают руководителей государства, и мы на уровне министерств координируем эту работу, вовлекая в нее всероссийские и белорусские федерации.

Спорт становится сильнее, потому что мы создаем внутреннюю конкуренцию», – заявил Матыцин.

Около спорта,Сергей Ковальчук,Олег Матыцин,
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