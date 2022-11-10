Матыцин "Наши спортсмены не дрогнули"

«Работа с Министерством спорта и туризма Беларуси, а также министром спорта Сергеем Ковальчуком значительно активизировалась в последние два года.



Мы выстроили эффективную систему взаимодействия – проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, сотрудничество на уровне образовательных организаций.



Считаем, что такой ритм, с одной стороны, позволяет нам корректировать, если есть необходимость, эти программы, с другой – планировать дальнейшую работу.



Я рад, что сюда, в Смоленск, приехала не только спортивная делегация, но и представители регионов Беларуси, руководители белорусского университета спорта. Спорт ни в коей мере не должен останавливаться в развитии, он должен демонстрировать ресурс наших государств.



Несмотря на санкции, мы продолжаем активно развиваться, наши спортсмены не дрогнули, они занимают яркую патриотичную позицию, поддерживают руководителей государства, и мы на уровне министерств координируем эту работу, вовлекая в нее всероссийские и белорусские федерации.



Спорт становится сильнее, потому что мы создаем внутреннюю конкуренцию», – заявил Матыцин.