ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
57 минут назад

В Минспорта Забайкалья сообщили, что покончивший с собой Сороканюк проходил свидетелем по уголовному делу

Газета.Ruиещё 3

Министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин высказался о смерти президента Читинской федерации панкратиона и чемпиона мира по грэпплингу Олега Сороканюка.

Покончивший с собой чемпион мира по грэпплингу Сороканюк проходил свидетелем по уголовному делу
Фото: ВконтактеВконтакте

«3 ноября мы с ним разговаривали, и Олег говорил, что дело его не касается, он проходит там как свидетель. По моему, там больше вопросов к другому парню, которого Андрей зовут. И следствие это подтверждало. У него уже было в прошлом решение суда, которое ему запрещало работу с детьми, мы даже были вынуждены прекратить трудовые отношения. Но потом старое решение суда было отменено, и у него судимости не было», — передает слова Середкина «Матч ТВ».

Напомним, что тело спортсмена было обнаружено в спортивном зале в четверг. Он покончил с собой.

Кинорежиссер Елена Хзанян также заявила, что 32-летний спортсмен имел косвенное отношение к делу об избиении тренерами детского лагеря детей. Один из тренеров не имел педагогического образования и во время работы в лагере наносил телесные повреждения двум мальчикам.

Сороканюк — трехкратный чемпион России и чемпион Европы по универсальному карате. Он был победителем мирового первенства по грепплингу по версиям WUKF и МС.

Около спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители