Покончивший с собой чемпион мира по грэпплингу Сороканюк проходил свидетелем по уголовному делу

«3 ноября мы с ним разговаривали, и Олег говорил, что дело его не касается, он проходит там как свидетель. По моему, там больше вопросов к другому парню, которого Андрей зовут. И следствие это подтверждало. У него уже было в прошлом решение суда, которое ему запрещало работу с детьми, мы даже были вынуждены прекратить трудовые отношения. Но потом старое решение суда было отменено, и у него судимости не было», — передает слова Середкина «Матч ТВ».