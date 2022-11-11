Покончивший с собой чемпион мира по грэпплингу Сороканюк проходил свидетелем по уголовному делу

Министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин высказался о смерти президента Читинской федерации панкратиона и чемпиона мира по грэпплингу Олега Сороканюка.
«3 ноября мы с ним разговаривали, и Олег говорил, что дело его не касается, он проходит там как свидетель. По моему, там больше вопросов к другому парню, которого Андрей зовут. И следствие это подтверждало. У него уже было в прошлом решение суда, которое ему запрещало работу с детьми, мы даже были вынуждены прекратить трудовые отношения. Но потом старое решение суда было отменено, и у него судимости не было», — передает слова Середкина «Матч ТВ».
Напомним, что тело спортсмена было обнаружено в спортивном зале в четверг. Он покончил с собой.
Кинорежиссер Елена Хзанян также заявила, что 32-летний спортсмен имел косвенное отношение к делу об избиении тренерами детского лагеря детей. Один из тренеров не имел педагогического образования и во время работы в лагере наносил телесные повреждения двум мальчикам.
Сороканюк — трехкратный чемпион России и чемпион Европы по универсальному карате. Он был победителем мирового первенства по грепплингу по версиям WUKF и МС.