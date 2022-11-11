Призер ОИ по плаванию Миллер приговорен к 5,5 годам тюрьмы

Чемпион мира и призер Олимпийских игр по плаванию, австралиец Скотт Миллер получил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы за хранение и перевозку наркотиков. Об этом сообщает Dagbladet.

Фото: skynews.com.au skynews.com.au

В прошлом году он был арестован в Австралии. В его доме были обнаружены 800 граммов героина и около 50 тысяч долларов. Стоит отметить, что Миллер в тот момент уже попал в поле зрения правоохранительных органов, за ним велась слежка. После было установлено, что он имеет дело с наркотиками. В его машине был обнаружен метамфетамин, который был вплавлен в свечу.

По версии следствия, Миллер был главарем банды, которая занималась транспортировкой наркотиков по всей территории Австралии.

Миллер 1995 году стал чемпионом мира на короткой воде на 100 м баттерфляем. В том же году он взял два серебра.

В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте пловец завоевал серебряную и бронзовые награды (100 м баттерфляй и эстафета 4х100 соответственно). Годом позднее он провалил допинг, который показал наличие в его организме марихуаны.