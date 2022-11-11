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50 минут назад

Жена покончившего с собой чемпиона мира раскрыла подробности трагедии

Елена Прошина

Дарья Сороканюк, жена чемпиона мира по грэпплингу Олега Сороканюка, который ранее покончил с собой, поделилась деталями произошедшего. Об этом сообщает «Матч.тв».

Жена покончившего с собой чемпиона мира раскрыла подробности трагедии
Фото: группа «ВКонтакте» спортивного клуба «Плацдарм»группа «ВКонтакте» спортивного клуба «Плацдарм»

32-летний спортсмен был связан с уголовным делом против читинского детского лагеря «Жемчужина». Согласно версии следственных органов, летом 2022 года один из членов тренерского состава лагеря наносил детям побои. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

«Позвонила родительница и попросила вызывать их на повторный допрос. И ребенок, который давно занимался у Олега, сказал, что Олег его то ли по заднице что ли шлепнул, то ли еще что то такое. Олегу сказали, что этого ребенка признали потерпевшим. И вот эта фраза “нас признали потерпевшими” все решила. Он просто за сутки сгорел», – рассказала Дарья Сороканюк.

Ранее стало известно, что Олег Сороканюк покончил с собой.

Родственники спортсмена заявили, что погибшего могли довести до самоубийства.

Чемпион мира покончил с собой в спортзале, где тренировал детей

По имеющейся информации, именно Сороканюк нанял на должность тренера, которого обвиняют в нанесении побоев детям на территории лагеря.

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