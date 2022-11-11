Жена покончившего с собой чемпиона мира раскрыла подробности трагедии

«Позвонила родительница и попросила вызывать их на повторный допрос. И ребенок, который давно занимался у Олега, сказал, что Олег его то ли по заднице что ли шлепнул, то ли еще что то такое. Олегу сказали, что этого ребенка признали потерпевшим. И вот эта фраза “нас признали потерпевшими” все решила. Он просто за сутки сгорел», – рассказала Дарья Сороканюк.