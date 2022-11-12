Роднина: «Фамилия известная и каждому хочется поцарапать пьедестал»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на критику после ее предложения закрывать футбольные клубы, живущие за счет госбюджета. Об этом сообщает Матч ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Парламентарий отметила, что ей часто приходится сталкиваться с «наездами в мою сторону то по поводу футбола, то по поводу фигурного катания». Она заявила, что никогда не за кого не пряталась.

«У меня всегда было свое мнение, и я вправе его высказать, как и любой другой человек. Другой вопрос, конечно, фамилия известная и каждому хочется поцарапать пьедестал», — сказала Роднина.

Ранее Роднина заявила, что российские клубы за 30 лет не научились самостоятельно зарабатывать деньги на существование. Если они умеют только тратить, то их нужно закрывать.

«Футбольный клуб — это бизнес», — сказала олимпийская чемпионка.

Это заявление вызвало большой резонанс у спортивной общественности.

В частности, комментатор Уткин призвал отменить паспорт болельщика и разрешить пиво на стадионе.