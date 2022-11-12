Роднина: «Фамилия известная и каждому хочется поцарапать пьедестал»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на критику после ее предложения закрывать футбольные клубы, живущие за счет госбюджета. Об этом сообщает Матч ТВ.
Парламентарий отметила, что ей часто приходится сталкиваться с «наездами в мою сторону то по поводу футбола, то по поводу фигурного катания». Она заявила, что никогда не за кого не пряталась.
«У меня всегда было свое мнение, и я вправе его высказать, как и любой другой человек. Другой вопрос, конечно, фамилия известная и каждому хочется поцарапать пьедестал», — сказала Роднина.
Ранее Роднина заявила, что российские клубы за 30 лет не научились самостоятельно зарабатывать деньги на существование. Если они умеют только тратить, то их нужно закрывать.
«Футбольный клуб — это бизнес», — сказала олимпийская чемпионка.
Это заявление вызвало большой резонанс у спортивной общественности.
В частности, комментатор Уткин призвал отменить паспорт болельщика и разрешить пиво на стадионе.
А почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал слова Родниной «чушью собачьей».