Представлены символы Олимпиады-2024 во Франции. Фото

Оргкомитет летней Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже представил официальный талисман соревнований. Согласно публикации на официальном сайте ОИ-2024, ими станут два фригийских колпака, которые получили имя Фриги.
Отметим, что оба персонажа — женского пола. На опубликованной картинке у одного из талисманов нет ноги — ее заменяет современный беговой протез.
Напомним, что фригийский коплак — головной убор древних фригийцев. Он послужил прообразом для шапочки якобинцев во время Великой французской революции и с тех пор почитается во Франции как символ свободы. Марианна, национальный символ Франции, изображается в виде девушки во фригийском колпаке.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Слоганом мероприятия станет фраза «Игры, открытые для всех». Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что они станут первыми соревнованиями с полным гендерным паритетом, что ознаменует собой начало новой эры в спорте.