Представлены символы Олимпиады-2024 во Франции. Фото

Оргкомитет летней Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже представил официальный талисман соревнований. Согласно публикации на официальном сайте ОИ-2024, ими станут два фригийских колпака, которые получили имя Фриги.

Отметим, что оба персонажа — женского пола. На опубликованной картинке у одного из талисманов нет ноги — ее заменяет современный беговой протез.

www.paris2024.org

Напомним, что фригийский коплак — головной убор древних фригийцев. Он послужил прообразом для шапочки якобинцев во время Великой французской революции и с тех пор почитается во Франции как символ свободы. Марианна, национальный символ Франции, изображается в виде девушки во фригийском колпаке.

Соцсети