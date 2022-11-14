ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
14 ноября

Напавшему на журналиста фанату «Спартака» вынесли приговор

Lenta.ru

Тушинский суд Москвы вынес приговор фанату московского «Спартака» Валентину Коршунову, напавшему на журналиста РБК Александра Щеголева. Об этом сообщает РИА Новости.

Напавшему на журналиста фанату «Спартака» вынесли приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болельщик был признан виновным по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и получил два года лишения свободы условно.

Инцидент произошел 20 октября после встречи «Спартака» и английского «Лестера» в Лиге Европы на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Болельщик напал на Щеголева, который снимал его на камеру. Коршунов в этот момент был пьян и оскорблял корреспондента. «Спартак» решительно осудил нападение фаната на журналиста.

Через два дня после инцидента Коршунова арестовали. Спустя месяц суд удовлетворил апелляцию защиты Коршунова и освободил его под залог в один миллион рублей.

Около спорта,Александр Щеголев,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители