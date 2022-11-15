Президент МОК Томас Бах выступил против политизации спорта

Спорт не должен стать инструментом для достижения политических целей, поскольку в противном случае он утратит свою объединяющую силу. Такое мнение во вторник высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая перед участниками саммита Группы двадцати (G20).
"Если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится, - сказал Бах. - Международный спорт должен основываться исключительно на спортивных правилах. Если когда-нибудь политизация спорта станет нормой, он не сможет быть такой единой силой. Мы не принимаем участия во всем этом, мы соблюдаем правила, особенно по отношению к странам, находящимся в состоянии конфронтации или
"Я настоятельно прошу дать нам возможность внести свой вклад в мир и взаимопонимание в спорте, - продолжил глава МОК. - Поддерживайте автономию спорта, как вы это делали ранее во многих своих резолюциях и декларациях. Для этого нужно не так много усилий. Когда мы объединены, мы можем решить наши разногласия и собраться все вместе в мире".
В феврале МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине, что привело к массовому отстранению россиян. 9 сентября Ба заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях еще не пришло, такую позицию он считает "защитной мерой", которая направлена на защиту олимпийского движения от политизации спорта.