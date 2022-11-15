ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
16 минут назад

Президент МОК Томас Бах выступил против политизации спорта

ТАСС

Спорт не должен стать инструментом для достижения политических целей, поскольку в противном случае он утратит свою объединяющую силу. Такое мнение во вторник высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая перед участниками саммита Группы двадцати (G20).

Президент МОК Томас Бах выступил против политизации спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится, - сказал Бах. - Международный спорт должен основываться исключительно на спортивных правилах. Если когда-нибудь политизация спорта станет нормой, он не сможет быть такой единой силой. Мы не принимаем участия во всем этом, мы соблюдаем правила, особенно по отношению к странам, находящимся в состоянии конфронтации или

"Я настоятельно прошу дать нам возможность внести свой вклад в мир и взаимопонимание в спорте, - продолжил глава МОК. - Поддерживайте автономию спорта, как вы это делали ранее во многих своих резолюциях и декларациях. Для этого нужно не так много усилий. Когда мы объединены, мы можем решить наши разногласия и собраться все вместе в мире".

В феврале МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине, что привело к массовому отстранению россиян. 9 сентября Ба заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях еще не пришло, такую позицию он считает "защитной мерой", которая направлена на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

Около спорта,Томас Бах,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители