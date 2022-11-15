Президент МОК Томас Бах выступил против политизации спорта

Спорт не должен стать инструментом для достижения политических целей, поскольку в противном случае он утратит свою объединяющую силу. Такое мнение во вторник высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая перед участниками саммита Группы двадцати (G20).

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"Если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится, - сказал Бах. - Международный спорт должен основываться исключительно на спортивных правилах. Если когда-нибудь политизация спорта станет нормой, он не сможет быть такой единой силой. Мы не принимаем участия во всем этом, мы соблюдаем правила, особенно по отношению к странам, находящимся в состоянии конфронтации или

"Я настоятельно прошу дать нам возможность внести свой вклад в мир и взаимопонимание в спорте, - продолжил глава МОК. - Поддерживайте автономию спорта, как вы это делали ранее во многих своих резолюциях и декларациях. Для этого нужно не так много усилий. Когда мы объединены, мы можем решить наши разногласия и собраться все вместе в мире".