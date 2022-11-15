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39 минут назад

Глава Федерации лыжных гонок Вяльбе считает справедливыми словами Баха о России на G20

Газета.Ruиещё 8

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Вяльбе: ни ушам, ни глазам своим не верю, наконец-то Бах прозрел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На саммите G20, который проходит на Бали, он заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита.

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Все, что он сказал на G20, — это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Около спорта,Елена Вяльбе,Томас Бах,
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