Вяльбе: ни ушам, ни глазам своим не верю, наконец-то Бах прозрел

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
На саммите G20, который проходит на Бали, он заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита.
«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Все, что он сказал на G20, — это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.