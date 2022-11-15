Вяльбе: ни ушам, ни глазам своим не верю, наконец-то Бах прозрел

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Все, что он сказал на G20, — это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.