Роднина назвала президента МОК Баха «абсолютным конъюнктурщиком»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что к словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха уже давно пропало доверие.

Напомним, ранее глава МОК на саммите G20 отметил необходимость участия в Олимпийских играх всех стран, особенно конфликтующих.

«Его слова никак не стоит оценивать. Томас Бах столько уже наговорил, что доверия к его словам больше нет, он абсолютный конъюнктурщик», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.