Шакира и Пике продают особняк в Барселоне за €14 млн

Колумбийская певица Шакира и капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике продают особняк в Барселоне за €14 млн. Об этом сообщает The Sun.

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По данным The Sun, дом Шакиры и Жерара Пике расположен в каталонском городе Эсплугес-де-Льобрегат, пригороде Барселоны. В особняке с двумя цокольными и тремя надземными этажами есть собственная студия звукозаписи, тренажерный зал, а также корт для падел-тенниса и поле для мини-футбола. Бывшие возлюбленные хотят получить за него £12 млн (€14 млн).

Сегодня Шакира находится в Барселоне вместе с сыновьями, 9-летним Миланом и 7-летним Сашей. Певица получила опеку над детьми и теперь планирует забрать их в Майами (штат Флорида, США). Жерар Пике, в свою очередь, останется жить в Испании.