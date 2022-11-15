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1 час назад

Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на соревнования, считает Журова

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в интервью «Матч ТВ» выразила мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах задумывается о возвращении российских атлетов на международные старты.

Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на соревнования
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее президент МОК обратился к лидерам G20 с речью, отметив необходимость участия в Олимпийских играх всех стран, особенно конфликтующих.

— Не знаю, что хотел этим сказать Бах. Допускаю, что хотел посмотреть реакцию тех, кто на него поддавливает. По идее он должен другое говорить. Посмотрим, к чему это приведет. Рекомендации не допускать россиян остаются.

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Возможно, Бах таким образом пытался призвать политиков, чтобы на него не давили. Ну и чтобы подумали о том, как обеспечить безопасность спортсменов из конфликтующих стран и возможность выступать друг против друга. В этом же вся сложность. Когда есть конфликт между странами, зачастую бывало, что спортсмены отказывались выходить на ковер друг против друга, бежать в одном забеге. Такое было в истории Олимпийских игр, и МОК приходилось принимать какие то решения. Некоторые страны бойкотировали Олимпиады по тем же соображениям.

Странно, конечно. Бах совсем недавно говорил другое, а сейчас так. Не исключаю, что он хочет считать реакцию, чтобы понять — стоит ему возвращать Россию или нет. Бах 100 процентов задумывается о том, чтобы вернуть российских спортсменов. Он же понимает, что идет прямое нарушение Олимпийской хартии. Именно поэтому отстранение носит рекомендательный характер. К сожалению, все выполняют, но могут и не выполнять, — сказала Журова «Матч ТВ».

Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из за событий на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.

Около спорта,Томас Бах,Светлана Журова,Госдума,
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