Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на соревнования

Возможно, Бах таким образом пытался призвать политиков, чтобы на него не давили. Ну и чтобы подумали о том, как обеспечить безопасность спортсменов из конфликтующих стран и возможность выступать друг против друга. В этом же вся сложность. Когда есть конфликт между странами, зачастую бывало, что спортсмены отказывались выходить на ковер друг против друга, бежать в одном забеге. Такое было в истории Олимпийских игр, и МОК приходилось принимать какие то решения. Некоторые страны бойкотировали Олимпиады по тем же соображениям.



Странно, конечно. Бах совсем недавно говорил другое, а сейчас так. Не исключаю, что он хочет считать реакцию, чтобы понять — стоит ему возвращать Россию или нет. Бах 100 процентов задумывается о том, чтобы вернуть российских спортсменов. Он же понимает, что идет прямое нарушение Олимпийской хартии. Именно поэтому отстранение носит рекомендательный характер. К сожалению, все выполняют, но могут и не выполнять, — сказала Журова «Матч ТВ».