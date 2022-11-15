Терюшков назвал главу МОК Баха несостоятельной фигурой

«Бах — фигура несамостоятельная. Он говорит то, что от него требуют. Это уже четвертое его заявление, где он рассказывает об условиях допуска россиян и белорусов. Но эти условия неприемлемы для нас.



Все страны выступают с национальными символами и атрибутикой, а нас обязуют участвовать без флага и гимна. Это невозможно, это дискриминация по национальному признаку и нарушение Олимпийской хартии.



Еще Бах говорил, что допустит россиян, если те осудят действия своей страны. На это среди наших спортсменов, естественно, никто не пойдет. Так что выступление Баха, вложенное в его уста американцами, — чистый популизм», — приводит слова депутата «Матч ТВ».