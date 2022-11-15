Терюшков назвал главу МОК Баха несостоятельной фигурой

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков отреагировал на высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита.
«Бах — фигура несамостоятельная. Он говорит то, что от него требуют. Это уже четвертое его заявление, где он рассказывает об условиях допуска россиян и белорусов. Но эти условия неприемлемы для нас.
Все страны выступают с национальными символами и атрибутикой, а нас обязуют участвовать без флага и гимна. Это невозможно, это дискриминация по национальному признаку и нарушение Олимпийской хартии.
Еще Бах говорил, что допустит россиян, если те осудят действия своей страны. На это среди наших спортсменов, естественно, никто не пойдет. Так что выступление Баха, вложенное в его уста американцами, — чистый популизм», — приводит слова депутата «Матч ТВ».
В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.