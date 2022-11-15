Президент МОК Томас Бах выступил против политизации спорта

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не политизировать спорт и выступил за то, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны без исключения. Его слова приводит РИА Новости Спорт.

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Такое заявление президент МОК сделал на саммите G20, который проходит 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

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Бах отметил, что пример пандемии COVID-19 показал, что спорт способен спасать жизни, а «Олимпийские игры, прошедшие в Токио и в Пекине дали всему миру надежду».

Однако, по словам главы Международного олимпийского комитета, некоторые страны решили, «что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям».

«Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится. Сама суть спорта в том, что решения должны принимать только исходя из спортивных результатов, а не чего либо еще», - отметил Томас Бах, обращаясь к участникам саммита.

Он выразил уверенность, что в Олимпиадах должны принимать участие все страны, в том числе и конфликтующие, так как есть не так уж много способов для объединения мира и спорт – один из них.

«Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита», - подчеркнул глава МОК.

После начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет предложил отстранить спортсменов из Белоруссии и России от международных игр, а также отказаться от проведения спортивных мероприятий на российской территории. Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирск — молодежного чемпионата мира по хоккею.