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1 час назад

«МОК загнал себя в политический тупик» — Титов о словах Баха про необходимость допуска на ОИ всех стран

Матч ТВ

Международный олимпийский комитет (МОК) загнал себя в политический тупик и сейчас пытается выбраться из этого положения, заявил «Матч ТВ» глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

«МОК загнал себя в политический тупик» — Титов о словах Баха
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее президент МОК Томас Бах обратился к лидерам G20 с речью, отметив необходимость участия в Олимпийских играх всех стран, особенно конфликтующих.

— Хорошо, что есть такая позиция. Но, пока существуют рекомендации на запрет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, ни одна федерация не отступит от них. МОК себя загнал в политический тупик и сейчас пытается из него выбраться. Нужно отменить эти запреты — возможно, слова Баха на это повлияют, — сказал Титов «Матч ТВ».

Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из за событий на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.

Около спорта,Томас Бах,Василий Титов,
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