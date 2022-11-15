«МОК загнал себя в политический тупик» — Титов о словах Баха

Международный олимпийский комитет (МОК) загнал себя в политический тупик и сейчас пытается выбраться из этого положения, заявил «Матч ТВ» глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
Ранее президент МОК Томас Бах обратился к лидерам G20 с речью, отметив необходимость участия в Олимпийских играх всех стран, особенно конфликтующих.
— Хорошо, что есть такая позиция. Но, пока существуют рекомендации на запрет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, ни одна федерация не отступит от них. МОК себя загнал в политический тупик и сейчас пытается из него выбраться. Нужно отменить эти запреты — возможно, слова Баха на это повлияют, — сказал Титов «Матч ТВ».
Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из за событий на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.