«МОК загнал себя в политический тупик» — Титов о словах Баха

— Хорошо, что есть такая позиция. Но, пока существуют рекомендации на запрет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, ни одна федерация не отступит от них. МОК себя загнал в политический тупик и сейчас пытается из него выбраться. Нужно отменить эти запреты — возможно, слова Баха на это повлияют, — сказал Титов «Матч ТВ».