В Госдуме осудили Германию за отказ в выдаче визы президенту ПКР Рожкову

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев осудил власти Германии и Международный паралимпийский комитет (МПК) за то, что президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков не смог получить визу для поездки на генеральную ассамблею МПК.

"В современном цивилизованном мире такие вещи недопустимы. Очень надеюсь, что это техническая ошибка, которую посольство Германии в России и чиновники в МПК должны исправить. Коллеги говорят, что спорт нельзя политизировать и не допускают к участию в ассамблее наших спортивных руководителей, отстаивающих интересы спортсменов паралимпийцев", - заявил Свищев "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Германия отказала в визе Рожкову, несмотря на запрос Международного паралимпийского комитета о выдаче разрешения на въезд в страну для участия российской делегации в генеральной ассамблее организации.

Собрание представителей национальных паралимпийских комитетов состоится в Германии 16 ноября. Планируется, что на заседании пройдет обсуждение статуса членства Паралимпийского комитета России в организации. Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин обвинил в лицемерии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего не допустить политизации спорта. На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о "спортивной нейтральности" в совместное заявление по итогам саммита.