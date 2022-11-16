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24 минуты назад

Депутат Свищев осудил Германию за отказ в выдаче визы президенту ПКР Рожкову

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев осудил власти Германии и Международный паралимпийский комитет (МПК) за то, что президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков не смог получить визу для поездки на генеральную ассамблею МПК.

В Госдуме осудили Германию за отказ в выдаче визы президенту ПКР Рожкову
Фото: Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

"В современном цивилизованном мире такие вещи недопустимы. Очень надеюсь, что это техническая ошибка, которую посольство Германии в России и чиновники в МПК должны исправить. Коллеги говорят, что спорт нельзя политизировать и не допускают к участию в ассамблее наших спортивных руководителей, отстаивающих интересы спортсменов паралимпийцев", - заявил Свищев "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Германия отказала в визе Рожкову, несмотря на запрос Международного паралимпийского комитета о выдаче разрешения на въезд в страну для участия российской делегации в генеральной ассамблее организации.

Собрание представителей национальных паралимпийских комитетов состоится в Германии 16 ноября. Планируется, что на заседании пройдет обсуждение статуса членства Паралимпийского комитета России в организации. Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин обвинил в лицемерии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего не допустить политизации спорта. На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о "спортивной нейтральности" в совместное заявление по итогам саммита.

Около спорта,Томас Бах,Дмитрий Свищев,Сергей Карякин,Павел Рожков,Госдума,
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