В России разработали устройство для улучшения техники бега

Ученые Пермского Политеха изобрели устройство, которое помогает отработать правильную технику бега. Об этом "Газете.Ru" рассказали в Пермском Политехе.

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Правильная техника предусматривает не только верные движения ног, но и рук, а также положение туловища. Грамотное движение рук помогает спортсмену обеспечить согласованность работы мышечных групп туловища и нижних конечностей. Верхние конечности определяют амплитуду движений маховой и толчковой ноги. Если локти будут смотреть в стороны, то бегун может потерять скорость. Чтобы этого избежать, необходимо сформировать мышечную память, приучив спортсмена держать руки в верном положении.

Ученые предлагают использовать для этого специальное приспособление. Устройство представляет собой комплекс деталей. Над головой бегуна располагается дуга из полоски тонкого пластика, нижние части которой слева и справа опираются на его плечи. В местах опоры дуги на плечи закреплены рейки, фиксирующие вертикальное положение туловища. Их высота соответствует расстоянию от плеча спортсмена до беговой дорожки. К концам дуги прикреплены плоские, расширяющиеся книзу площадки, ограничивающие пространство для движения локтей. Возможна также фиксация устройства на поясе бегуна с помощью шнуровки.

"Благодаря устройству для контроля техники бега, спортсмен совершает маховые движения руками в переднезаднем направлении только в пространстве, которое ограниченно площадками. Так он не отводит локти в стороны, что позволяет оптимизировать величину угла между локтем и туловищем. Привыкая на уровне мышечной памяти не отводить локти в стороны, атлет совершенствует свою технику бега ", - рассказал профессор кафедры физической культуры ПНИПУ, доктор социологических наук Валерий Паначев.