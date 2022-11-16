«Таня испытала тяжелейший болевой шок». Авербух — о падении Тотьмяниной на «ЛП»

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух прокомментировал возвращение фигуристки Татьяны Тотьмяниной после тяжёлой травмы, полученной во время исполнения номера с актёром Иваном Колесниковым на съёмках нового эпизода шоу «Ледниковый период».
— Татьяна Тотьмянина сегодня вернулась после такой тяжелой травмы. Это, можно сказать, героизм.
— Это настоящий спортивный характер, я бы сказал так, потому что вчера, конечно, мы были все шокированы произошедшей историей. Чтобы все понимали, падение произошло не во время поддержки. Была провозка и во время поворота Ваня (Колесников) начал падать, а он высокий, и если он падает, то падает серьезно. Во время падения он задел Таню, так как она лежала на льду. Попал именно в колено и точка, куда попал зубец, стала очень болевой. Таня испытала тяжелейший болевой шок.
Практически все на руках вынесли ее со льда. Потом она поехала в клинику, но, слава Богу, МРТ и все остальные обследования показали, что ничего несопоставимого с быстрым возвращением на лед не было. Конечно, боль никуда так быстро не ушла. Таня проявила большой характер, но она его не раз проявляла.
Думаю, многие вспомнят то тяжелейшее падение, которое было с Максимом Марининым, но Таня боец. Я хочу сказать, что поддерживал ее не только Леша Ягудин, но и Иван Колесников, очень по-мужски. Вроде и из-за него случилось падение, но ещё раз хочу сказать, что лед скользкий и в паре никто не разграничивает, из-за кого произошла та или иная ошибка. Но то, что Ваня так поддерживал и поддерживает Таню, говорит об очень сильных хороших мужских качествах, — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.