«Таня испытала тяжелейший болевой шок». Авербух — о падении Тотьмяниной на «ЛП»

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух прокомментировал возвращение фигуристки Татьяны Тотьмяниной после тяжёлой травмы, полученной во время исполнения номера с актёром Иваном Колесниковым на съёмках нового эпизода шоу «Ледниковый период».

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— Татьяна Тотьмянина сегодня вернулась после такой тяжелой травмы. Это, можно сказать, героизм.

— Это настоящий спортивный характер, я бы сказал так, потому что вчера, конечно, мы были все шокированы произошедшей историей. Чтобы все понимали, падение произошло не во время поддержки. Была провозка и во время поворота Ваня (Колесников) начал падать, а он высокий, и если он падает, то падает серьезно. Во время падения он задел Таню, так как она лежала на льду. Попал именно в колено и точка, куда попал зубец, стала очень болевой. Таня испытала тяжелейший болевой шок.

Практически все на руках вынесли ее со льда. Потом она поехала в клинику, но, слава Богу, МРТ и все остальные обследования показали, что ничего несопоставимого с быстрым возвращением на лед не было. Конечно, боль никуда так быстро не ушла. Таня проявила большой характер, но она его не раз проявляла.