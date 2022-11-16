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16 минут назад

«Кадыров – личность. Он сумел поднять Чечню из руин». Тренер «Ахмата» Ташуев о главе республики

Sports.ru

Тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о главе Чечни Рамзане Кадырове.

Тренер «Ахмата»: «Кадыров – личность. Он сумел поднять Чечню из руин»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Вы возглавили «Ахмат» в сентябре. Сколько до этого не были в родной Чечне?

– Последний раз был год назад. Приезжал с «Чайкой» в Махачкалу играть с местным «Динамо». А потом заехал в Грозный – увидеться с родными.

– Грозный вашей молодости и современный – два разных города?

– Те события, которые были в 90-е, сильно изменили город в свое время. Но сейчас Грозный отлично выстроен, красив и ухожен. Здесь стало много туристов.

Проезжая по улицам, первое время даже не узнавал места своего детства. Глядя на ультрасовременные здания, перед глазами всплывала картинка того, старого, города. Накатывали теплые воспоминания.

Рамзан Кадыров – личность. Он сумел поднять республику из руин. Хорошее состояние Чечни – его заслуга. Лакмусовая бумажка его работы – благосостояние людей и уровень жизни в республике.

В Грозном сейчас проводится множество различных конференций, концертов, научных мероприятий. Молодежь здесь тоже очень продвинутая. Все это – заслуга Кадырова, который сумел выстроить правильную систему развития своего народа, – сказал главный тренер «Ахмата».

Около спорта,Сергей Ташуев,Рамзан Кадыров,Динамо,
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