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15 минут назад

Беременная экс-сотрудница «Ман Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Она похитила из казны клуба 104 тысячи фунтов, чтобы оплатить собственную свадьбу

Sports.ru

Экс-сотрудница «Манчестер Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы за хищения из казны клуба.

Беременная экс-сотрудница «Ман Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы
Фото: Sports.ruSports.ru

Приговор был оглашен на заседании суда в понедельник, в ходе которого 33-летняя Фиона Барклай из Шотландии признала свою вину. Экс-сотрудница «Манчестер Сити», которая в данный момент ждет ребенка, проведет в заключении половину назначенного срока.

Барклай работала в «Манчестер Сити» менеджером по развитию бизнеса. В марте прошлого года, после того, как в бухгалтерии клуба обнаружили подозрительную транзакцию на 25 тысяч фунтов стерлингов, после внутреннего разбирательства она была уволена из клуба. Дальнейшее расследование показало, что деньги из казны клуба выводились с 2019 года.

В общей сложности Барклай вывела из казны клуба 104 тысячи фунтов, из которых 15 тысяч, по собственному признанию, позже вернула клубу. По ее словам, полученные деньги она использовала для оплаты своей свадьбы, а также покупала подарки для мужа и семьи.

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