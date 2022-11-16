Беременная экс-сотрудница «Ман Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы

Экс-сотрудница «Манчестер Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы за хищения из казны клуба.

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Приговор был оглашен на заседании суда в понедельник, в ходе которого 33-летняя Фиона Барклай из Шотландии признала свою вину. Экс-сотрудница «Манчестер Сити», которая в данный момент ждет ребенка, проведет в заключении половину назначенного срока.

Барклай работала в «Манчестер Сити» менеджером по развитию бизнеса. В марте прошлого года, после того, как в бухгалтерии клуба обнаружили подозрительную транзакцию на 25 тысяч фунтов стерлингов, после внутреннего разбирательства она была уволена из клуба. Дальнейшее расследование показало, что деньги из казны клуба выводились с 2019 года.