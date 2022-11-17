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1 час назад

Татьяна Тарасова трогательно прокомментировала известие о смерти Александра Горшкова

Чемпионат.comиещё 1

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

Тарасова трогательно прокомментировала смерть Горшкова
Фото: ТАССТАСС

«Саша, вечная память и наша вечная любовь», — написала Татьяна Тарасова в своих социальных сетях.

Также Александр Горшков — шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в танцах на льду. Горшков выступал в дуэте с советской фигуристкой Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.

Ранее новость о смерти Александра Горшкова прокомментировала двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию российская спортсменка Татьяна Волосожар.

Около спорта,Людмила Пахомова,Татьяна Волосожар,Татьяна Тарасова,Александр Горшков,
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