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57 минут назад

Шакил О’Нил: «Существует несколько Лун»

Sports.ru

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил в эфире программы Inside The NBA.

«Существует несколько Лун» - легенда NBA Шакил О’Нил выдал новую теорию
Фото: Sports.ruSports.ru

«Моя новая теория заключается в том, что существует несколько Лун. Я все объясню. Недавно я ехал... и Луна была слева от меня. И я продолжал ехать прямо, никаких поворотов. Но вот прошло минут 20, Луна была позади меня.

Существует несколько Лун, не одна», – заявил О’Нил.

Коллеги члена Зала славы рассмеялись после его заявления.

Летом четырехкратный чемпион НБА признался, что склонен верить в теорию плоской Земли, и привел доказательства.

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