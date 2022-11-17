«Существует несколько Лун» - легенда NBA Шакил О’Нил выдал новую теорию

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил в эфире программы Inside The NBA.
«Моя новая теория заключается в том, что существует несколько Лун. Я все объясню. Недавно я ехал... и Луна была слева от меня. И я продолжал ехать прямо, никаких поворотов. Но вот прошло минут 20, Луна была позади меня.
Существует несколько Лун, не одна», – заявил О’Нил.
Коллеги члена Зала славы рассмеялись после его заявления.
Летом четырехкратный чемпион НБА признался, что склонен верить в теорию плоской Земли, и привел доказательства.