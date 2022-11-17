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23 минуты назад

Тунисский судья отказался продавать мяч, которым Марадона забил рукой, за £ 2 млн

Чемпионат.com

Футбольный мяч, которым легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона забил рукой в ворота сборной Англии, не был продан на аукционе за £ 2 млн, сообщает The Guardian.

Судья отказался продать за £2 млн мяч, которым Марадона забил рукой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мяч принадлежит тунисскому судье Али Бин Нассеру. Он рассчитывал получить за реликвию £ 2,5 — 3 млн. Цена на старте торгов составляла £ 1,4 млн, достигнув в итоге £ 2 млн. Переговоры между продавцом и заинтересованными сторонами продолжаются, и ожидается, что соглашение всё ещё может быть достигнуто.

Перед аукционом Бин Нассер сказал, что, по его мнению, настало подходящее время поделиться этим предметом со всем миром, и выразил надежду, что покупатель выставит его на всеобщее обозрение.

«Рука Бога» — один из самых известных голов в истории. Марадона забил его в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в ворота сборной Англии. Аргентина, за которую выступал Марадона, одержала победу 2:1, а позднее выиграла мундиаль.

Около спорта,Диего Марадона,
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