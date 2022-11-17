Поезд насмерть сбил бывшего футболиста сборной Австрии

Инцидент произошёл поблизости от австрийского города Трайскирхен. Машинист не успел затормозить и поезд сбил бывшего спортсмена на скорости 150 км/ч. У Родакса остались жена и две дочери.

Герхард Родакс был известен как «белокурая ракета» и прославился как лучший бомбардир австрийской Бундеслиги. Он также был признан футболистом 1989 года в Австрии. За свою спортивную карьеру он сыграл за «Адмиру Ваккер», мадридский клуб «Атлетико», а также венский «Рапид». За сборную Австрии Родакс провел 20 матчей и забил 3 гола.