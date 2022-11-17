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24 минуты назад

Поезд насмерть сбил бывшего футболиста сборной Австрии

Елена Прошина

57-летний Герхард Родакс, являющийся бывшим нападающим сборной Австрии по футболу, погиб под колесами поезда. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Поезд насмерть сбил бывшего футболиста сборной Австрии
Фото: Личный архив Герхарда Родакса Личный архив Герхарда Родакса

Инцидент произошёл поблизости от австрийского города Трайскирхен. Машинист не успел затормозить и поезд сбил бывшего спортсмена на скорости 150 км/ч. У Родакса остались жена и две дочери.

Герхард Родакс был известен как «белокурая ракета» и прославился как лучший бомбардир австрийской Бундеслиги. Он также был признан футболистом 1989 года в Австрии. За свою спортивную карьеру он сыграл за «Адмиру Ваккер», мадридский клуб «Атлетико», а также венский «Рапид». За сборную Австрии Родакс провел 20 матчей и забил 3 гола.

Ранее стало известно о смерти легендарного советского фигуриста Александра Горшкова.

Около спорта,Александр Горшков,
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