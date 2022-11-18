В России разработан проект Глобальной ассоциации спортивных организаций стран

Проекты Глобальной ассоциации спортивных организаций (GASO) и Российской ассоциации спортивных организаций (РАСО) разработаны в России. Как стало известно ТАСС в пятницу, запуск этих проектов планируется на 2023 год.

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16 сентября президент РФ Владимир Путин во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане выступил с предложением о создании ассоциации спортивных организаций под эгидой ШОС.

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Авторы проекта GASO считают, что основателями организации должны выступить РАСО, а также ассоциации спортивных организаций Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Кубы, Ирана, Пакистана, Индии, Китая и ЮАР. РАСО, как и все другие национальные ассоциации, еще предстоит сформировать.

Главная задача GASO - создать возможность для участия российских спортсменов в составе сборных команд РАСО в соревнованиях GASO под девизом "Спорт вне политики и без дискриминации". Одним из первых крупных проектов GASO должны стать зимние международные соревнования в Сочи в феврале 2024 года.

О РАСО

Что касается РАСО, то основными ее целями станут формирование и применение в РФ эффективной модели комплексного управления спортом высших достижений, создание системы для организации и проведения на территории РФ и за ее пределами всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием российских и иностранных спортсменов, создание условий для развития на территории РФ спорта высших достижений и повышение социальной защищенности спортсменов высокого класса и их тренеров, а также укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта в рамках международного сотрудничества в новых форматах.

В рамках деятельности РАСО предусматривается комплексное развитие сети профессиональных спортивных клубов и профессиональных спортивных лиг для дальнейшего развития спортсменов клубов, в том числе на международной арене. На основе советской модели определить спортсменов в спортивные общества по принадлежности, обеспечение которых будет осуществляться за счет крупных компаний с государственным участием с последующим представлением спортсменов на международной арене через РАСО.

Главная задача РАСО - создать эффективную систему для реализации прав и поддержки спортсменов и обеспечения их участия в международных соревнованиях без дискриминации. Задачами РАСО являются международное сотрудничество, работа со сборными командами России, проведение соревнований, системное развитие спорта высших достижений и создание условий для параспортсменов.

Структура управления РАСО должна состоять из управлений по группам видов спорта, управления по международным делам, управления по внутренним делам в области физической культуры и спорта, управления мониторинга спортивного резерва, центра подготовки сборных команд России и управления по работе с параспортсменами.