Сергей Карякин выложил свежее фото в стильной рубашке

Российский гроссмейстер Сергей Карякин опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил стильную фотографию, на которой он одет в пёструю рубашку.

Напомним, в 2016 году Сергей Карякин выиграл турнир претендентов и стал участником матча на первенство мира. Его соперником был норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. По итогам 12 партий победителя выявить не удалось, а на тай-брейке Карякин проиграл Карлсену со счётом 1:3.