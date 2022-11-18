ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
3 часа назад

Сергей Карякин выложил свежее фото в стильной рубашке

Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Сергей Карякин опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил стильную фотографию, на которой он одет в пёструю рубашку.

Сергей Карякин выложил свежее фото в стильной рубашке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в 2016 году Сергей Карякин выиграл турнир претендентов и стал участником матча на первенство мира. Его соперником был норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. По итогам 12 партий победителя выявить не удалось, а на тай-брейке Карякин проиграл Карлсену со счётом 1:3.

Соцсети

В настоящий момент 32-летний Сергей Карякин занимает 10-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). На счету российского гроссмейстера 2747 пунктов. Лучшим среди представителей России является Ян Непомнящий. У него 2793 пунктов. Лидирует Карлсен (2859).

Около спорта,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители