"Завистливые фигуристки". Губерниев жестко ответил Родниной

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!!! Футбол - коммерческий, дорогой вид спорта номер 1! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализоваться!!! И в спорте, и в жизни!!!» – написал он в Telegram.