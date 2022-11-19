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7 часов назад

Губерниев посоветовал фигуристкам перестать завидовать баснословным зарплатам футболистов

Слово и Дело

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина накануне заявила, чтороссийских футболистов следовало бы отлучить от бюджетных денег. На это жестко отреагировал телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

"Завистливые фигуристки". Губерниев жестко ответил Родниной
Фото: prt scr youtube.com | Надежда Стрелецprt scr youtube.com | Надежда Стрелец

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!!! Футбол - коммерческий, дорогой вид спорта номер 1! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализоваться!!! И в спорте, и в жизни!!!» – написал он в Telegram.

Однако мнение народа, как обычно, разделилось. Многие неподдержали эмоциональную позицию спортивного комментатора и встали на сторону Ирины Родниной.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Ирина Роднина,Госдума,
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