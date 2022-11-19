"Завистливые фигуристки". Губерниев жестко ответил Родниной

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина накануне заявила, чтороссийских футболистов следовало бы отлучить от бюджетных денег. На это жестко отреагировал телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!!! Футбол - коммерческий, дорогой вид спорта номер 1! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализоваться!!! И в спорте, и в жизни!!!» – написал он в Telegram.
Однако мнение народа, как обычно, разделилось. Многие неподдержали эмоциональную позицию спортивного комментатора и встали на сторону Ирины Родниной.