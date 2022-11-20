Тарасова появилась на церемонии прощания с Горшковым на инвалидной коляске

Тренер Татьяна Тарасова приехала в инвалидной коляске на церемонию прощания с главой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александром Горшковым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Церемония прощания с Александром Горшковым проходит сейчас на малой арене «Лужники» в Москве. Прославленный спортсмен скончался утром в четверг, 17 ноября. Накануне его привезли в реанимацию с острым инфарктом миокарда.

В начале октября стало известно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова попала в больницу из-за ухудшившегося здоровья. Она пропустила съемки первого эпизода шоу «Ледниковый период», где является постоянным членом жюри.