Вяльбе назвала критику WADA «тявканьем по шпаргалке»

Критика России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) является «тявканьем по шпаргалке». Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, передает РИА «Новости».
Вяльбе отреагировала на слова президента WADA Витольда Банька. В пятницу он заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу организации, а степень доверия к нему «крайне низкая».
«Просто ничего реально нового. У них есть шпаргалка, по которой они все время тявкают и тявкают», — сказала Вяльбе.
По его словам, «стопроцентно» не стоит рассчитывать на улучшение в ближайшее время отношения к России со стороны WADA.
Ранее WADA объявило, что количество обвинительных приговоров российским спортсменам по делам о нарушении антидопинговых правил возросло до 166.