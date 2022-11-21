Медведева посвятила трогательный пост новому партнёру в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях фотографии с новым партнёром по телевизионному проекту «Ледниковый период» актёром Фёдором Федотовым.
«Вот так мы с Фёдором рука об руку делали то, что должны были. Без поддержки друг друга, мы бы не справились», — подписала Медведева фото, добавив эмодзи «сердце».
Медведева начала текущий сезон программы с блогером Даней Милохиным, однако спустя несколько выпусков молодой человек решил покинуть проект.
В прошлом сезоне Федотов выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Пара одержала победу. Что касается Медведевой и Милохина, которые тогда также выступали в паре, то они заняли третье место.