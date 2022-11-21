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3 часа назад

Евгения Медведева посвятила трогательный пост новому партнёру в «Ледниковом периоде»

Чемпионат.comиещё 3

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях фотографии с новым партнёром по телевизионному проекту «Ледниковый период» актёром Фёдором Федотовым.

Медведева посвятила трогательный пост новому партнёру в «Ледниковом периоде»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вот так мы с Фёдором рука об руку делали то, что должны были. Без поддержки друг друга, мы бы не справились», — подписала Медведева фото, добавив эмодзи «сердце».

Медведева начала текущий сезон программы с блогером Даней Милохиным, однако спустя несколько выпусков молодой человек решил покинуть проект.

В прошлом сезоне Федотов выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Пара одержала победу. Что касается Медведевой и Милохина, которые тогда также выступали в паре, то они заняли третье место.

Около спорта,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,
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