ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
9 часов назад

Тарасова осудила спевшего гимн Украины Милохина

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о тиктокере Дане Милохине, который спел гимн Украины на одном из стримов.

Тарасова осудила спевшего гимн Украины Милохина
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине. О нем (Милохине) не думаю совсем», — приводит слова Тарасовой Telegram-канал SHOT.

Тарасова ранее часто хвалила 20-летнего блогера за выступления на шоу «Ледниковый период», в котором она является членом жюри.

Напомним, в конце октября Милохин неожиданно решил покинуть проект, сославшись на усталость и отсутствие мотивации. Фигуристка Евгения Медведева осталась без партнера и была вынуждена пропустить съемки, прошедшие 26 и 27 октября.

Милохин после этого улетел в Дубай, а позже начал публиковать фото и видео из Лос-Анджелеса.

В прошлом сезоне «Ледникового периода» Медведева и Милохин стали одной из самых обсуждаемых пар проекта и завоевали приз зрительских симпатий.

Ранее российский поп-исполнитель Филипп Киркоров назвал дураком Даню Милохина.

Около спорта,Евгения Медведева,Татьяна Тарасова,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители