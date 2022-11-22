Тарасова осудила спевшего гимн Украины Милохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о тиктокере Дане Милохине, который спел гимн Украины на одном из стримов.

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине. О нем (Милохине) не думаю совсем», — приводит слова Тарасовой Telegram-канал SHOT.

Тарасова ранее часто хвалила 20-летнего блогера за выступления на шоу «Ледниковый период», в котором она является членом жюри.

Напомним, в конце октября Милохин неожиданно решил покинуть проект, сославшись на усталость и отсутствие мотивации. Фигуристка Евгения Медведева осталась без партнера и была вынуждена пропустить съемки, прошедшие 26 и 27 октября.

Милохин после этого улетел в Дубай, а позже начал публиковать фото и видео из Лос-Анджелеса.

В прошлом сезоне «Ледникового периода» Медведева и Милохин стали одной из самых обсуждаемых пар проекта и завоевали приз зрительских симпатий.