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3 часа назад

Александру Большунову подарили шкуру медведя. Фото

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов получил в подарок шкуру медведя. Соответствующие фотографии выложили в телеграм-канале проекта «На лыжи».

Александру Большунову подарили шкуру медведя. Фото
Фото: Риа новостиРиа новости

«Подписчики поделились. Вчера Александру Большунову болельщик подарил ш

Виктория рассказала: «Кто подарил, не знаю. Но он прям сильно жаждал подарить эту шкуру, преданный болельщик. На финише его ждал — и увёл-таки подарить.

Александр ему ещё сказал, что можно теперь не бегать с такой шкурой. В шутку, конечно. Болельщик его на охоту приглашал», — отмечается в сообщении.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале проекта «На лыжи».

Напомним, на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи Большунов не завоевал медалей. В спринте он стал шестым, а в разделке — четвёртым.

Около спорта,Александр Большунов,
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