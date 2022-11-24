Медведева назвала главный принцип в отношениях

Неделю назад фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 23 года. Спортсменку можно считать завидной невестой, ведь в своем возрасте она уже владеет квартирой, роскошным особняком и получает большие гонорары за шоу и рекламу.
«У меня нет опыта серьезных отношений. Могу точно сказать, что нужно состоять в тех отношениях, когда оба партнера становятся лучше. Я не забираю время, свободу», – поделилась Медведева.
Фигуристка придерживается принципа в отношениях: никто никому ничего не должен. Она считает, что единственный, кому можно быть обязанным – это себе.
Евгения Медведева считает, что нужно быть с тем, с кем ты счастлив; работать там, где счастлив; зарабатывать столько, с каким количеством счастлив. Она отметила, что сейчас находится на своем месте и ей комфортно жить так, как живет, пишет «СтарХит».
Ранее «ФедералПресс» писал, что блогер Даня Милохин попал в черные списки российских телеканалов. Возможно, причина в том, что он бросил Медведеву на шоу «Ледниковый период» и уехал, никого не предупредив.