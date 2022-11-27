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1 час назад

«Бессовестные нахалы!» — Горохова о решении FIE продлить отстранение россиян от международных соревнований

Матч ТВиещё 11

Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова заявила, что возмущена решением Международной федерации фехтования (FIE) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

Олимпийская чемпионка выступила с обвинениями в адрес МОК
Фото: матч твматч тв

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил «Матч ТВ», что конгресс FIE проголосовал за продление отстранения россиян от международных турниров до марта 2023 года. По словам Мамедова, тогда состоится внеочередное заседание конгресса, на котором вновь будет поднят вопрос допуска россиян.

— Если уже отстранили, на это никак не повлиять. Всё это плохо, конечно, ведь мы ничего такого не сделали. Мало кто вкладывает в развитие фехтования столько же, сколько мы. Те, кто нас отстраняет после этого, — бессовестные нахалы! Голосуют страны, которые вообще не имеют отношения к фехтованию.
Думаю, в марте ничего не изменится. Мы же так и не понимаем, какие к нам претензии. МОК кричит, что спорт вне политики, а сам делает всё, чтобы разделить спортивное сообщество. Считаю, этот МОК давно уже пора демократизировать — там некоторые чиновники подолгу сидят без выборов. А спортсмен в итоге оказывается самым беззащитным, — сказала Горохова «Матч ТВ».

2 марта FIE, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из за ситуации на Украине.

Около спорта,Ильгар Мамедов,
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