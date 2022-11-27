Олимпийская чемпионка выступила с обвинениями в адрес МОК

— Если уже отстранили, на это никак не повлиять. Всё это плохо, конечно, ведь мы ничего такого не сделали. Мало кто вкладывает в развитие фехтования столько же, сколько мы. Те, кто нас отстраняет после этого, — бессовестные нахалы! Голосуют страны, которые вообще не имеют отношения к фехтованию.

Думаю, в марте ничего не изменится. Мы же так и не понимаем, какие к нам претензии. МОК кричит, что спорт вне политики, а сам делает всё, чтобы разделить спортивное сообщество. Считаю, этот МОК давно уже пора демократизировать — там некоторые чиновники подолгу сидят без выборов. А спортсмен в итоге оказывается самым беззащитным, — сказала Горохова «Матч ТВ».