Косторная рассказала, как решилась на рискованный номер в шоу

«Как решилась полетать в шоу на тросах? Это была обычная петля. Мне организаторы предложили, я сначала испугалась, подумала, опасно — не опасно, потом меня познакомили с отличным тренером по воздушной гимнастике, и я подумала: «Наверное, да, всё-таки. Меня всему в принципе в день шоу научили, так что все было вполне нормально, контролируемо. Согласилась я на это спокойно, тем более что после первой попытки было очень страшно и интересно одновременно, а я всегда за такое», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.